У Лондоні розслідують спробу підпалу меморіалу у районі проживання єврейської громади

Контртерористична поліцейська служба Лондона розслідує ймовірну спробу підпалу військового меморіалу в Голдерс-Грін, районі, де проживає велика єврейська громада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила столична поліція Лондона.

За даними правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло ввечері у понеділок. Поки що у справі не було здійснено арештів.

Сама меморіальна стіна, присвячена пам’яті жертв Першої та Другої світових воєн, не постраждала, повідомили у поліції.

Зазначається, що правоохоронці не розглядають інцидент як терористичний акт та неупереджено ставляться до мотивів атаки.

Район Голдерс-Грін, що знаходиться у північному Лондоні, є одним з найбільш заселених єврейською громадою місць у Британії.

Останніми тижнями тут почастішали випадки нападів, спрямованих проти об'єктів громади.

Минулого місяця у Голдерс-Грін було підпалено машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській службі.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади, які відбулися цього місяця.

Писали, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив занепокоєння атаками, що здійснюються іноземними проксі у країні.