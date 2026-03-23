У Лондоні підпалили чотири швидкі, що належать єврейській організації

У Лондоні невідомі підпали чотири машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській службі, поліція розслідує інцидент як акт антисемітизму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Для ліквідації пожежі залучили 6 пожежних машин та близько 40 пожежників. Зазначається, що полум’я загасили, а постраждалих внаслідок інциденту немає.

Автомобілі швидкої допомоги належать компанії Hatzola – волонтерської єврейської організації, яка надає людям невідкладну медичну допомогу та безплатне транспортування до лікарень. Вона обслуговує північнолондонський район Голдерс-Грін, де проживає велика єврейська громада, з 1979 року.

Столична поліція підтвердила, що інцидент на півночі Лондона розглядається як антисемітський злочин на ґрунті ненависті.

Минулого тижня у Великій Британії висунули звинувачення двом чоловікам, яких підозрюють у стеженні за британською єврейською громадою в інтересах Ірану; це відбувалось ще до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Нагадаємо, у Нідерландах підозрюють причетність Ірану до підпалу дверей синагоги у Роттердамі.

А у бельгійському місті розслідують вибух у синагозі.