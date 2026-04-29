У Лондоні – напад в єврейському районі міста, двоє людей отримали ножові поранення

У Лондоні невідомий поранив ножем двох людей у Голдерс-Грін, районі, де проживає велика єврейська громада, та який став місцем численних нападів на єврейські об’єкти в останні тижні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

За словами свідків, нападник біг з ножем головною вулицею району та накинувся на двох людей. Зазначається, що постраждалі були євреями.

Зловмисника затримала єврейська громадська організація безпеки Shomrim. Наразі він перебуває під арештом.

Повідомляється, що поліція посилила патрулювання у Голдерс-Грін після цього нападу. Цей район, що знаходиться у північному Лондоні, є одним з найбільш заселених єврейською громадою місць у Британії. Останніми тижнями тут почастішали випадки атак, спрямованих проти об'єктів громади.

Напередодні стало відомо, що невідомі намагалися підпалити військовий меморіал, присвячений пам’яті жертв Першої та Другої світових воєн.

А минулого місяця у Голдерс-Грін було підпалено машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській службі.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив занепокоєння атаками, що здійснюються іноземними проксі у країні.