В Великобритании 18-летнего юношу обвинили в поджоге машин скорой помощи

Британские прокуроры предъявили обвинение 18-летнему юноше в пособничестве преступнику в связи с поджогом, произошедшим в марте на севере Лондона.

Об этом сообщила во вторник, 9 июня, Королевская прокуратура, пишет "Европейская правда".

Речь идет о Субане Ахмеде, которому предъявили обвинение в пособничестве преступнику на основании утверждений о том, что он организовал уничтожение своего автомобиля, чтобы помочь другим избежать ареста или привлечения к ответственности.

"Мы решили привлечь к ответственности 18-летнего Субана Ахмеда за пособничество преступнику в связи с поджогом машин скорой помощи в Холдерс-Грин 23 марта 2026 года", – заявил глава Отдела по особым преступлениям и борьбе с терроризмом Королевской прокуратуры Фрэнк Фергюсон.

Напомним, в ночь на 23 марта на севере Лондона сгорели четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общественной организации. Из-за взрывов баллонов внутри охваченных огнем автомобилей выбиты стекла в соседнем здании.

После этого инцидента в Холдерс-Грин было совершено еще ряд преступлений против еврейской общины, в частности: неизвестный ранил ножом двух человек; была попытка поджога военного мемориала.

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