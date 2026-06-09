Зеленський: Європа має бути присутня на зустрічі лідерів щодо припинення вогню

Президент Володимир Зеленський переконаний, що на потенційній зустрічі лідерів щодо врегулювання війни, зокрема, стосовно припинення вогню, має бути представлена і європейська сторона.

Про це він сказав на пресконференції у Таллінні з президентом Естонії Аларом Карісом, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський відзначив, що першим кроком на шляху до тривалого миру має стати припинення вогню.

"Для того, щоб припинення вогню було, на мій погляд, краще, щоби була зустріч на рівні лідерів. Хто? Безумовно, Україна, Росія і точно Європа. Бажано, щоби була Європа, і Сполучені Штати Америки. Чому Європа? Бо ми в Європі. Це відповідь", – сказав президент.

Він пояснив, що європейські країни також страждають від війни, зокрема – через дрони.

"Це наша земля, це наш континент, ми повинні бути впевнені, що завтра буде безпечне життя. Тому ці країни і мають вести перемовини з таким першим важливим кроком. На все це воля України є, побачимо, чи є така воля у Росії. Поки що вони не продемонстрували", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за інформацією уряду Німеччини, пропозиції країн Німеччини, Франції, Великої Британії та України щодо переговорів з Росією будуть обговорені в рамках "Групи семи", а потім – на саміті ЄС.

Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні 7 червня обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру.