Рада ухвалила "закон про OLX", що є умовою отримання кредитного траншу від ЄС

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах, відомий також як "закон про оподаткування OLX", схвалення якого є умовою надання Україні другого траншу допомоги від ЄС із пакета на 90 млрд євро..

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Рішення підтримав 241 нардеп, проти виступили 4, утримались – 37.

Прийняття законопроєкту є структурним маяком нової програми EFF Міжнародного валютного фонду, який Україна мала виконати до кінця березня поточного року.

Крім того, ухвалення цього законопроєкту парламентом – умова надання другого траншу кредиту від ЄС в обсязі 3,7 млрд євро, детально про це "ЄП" розповідала у статті Умови жорсткі, але не останні. Що ще вимагатиме ЄС від України за 90 млрд євро.

Уряд вніс початковий законопроєкт №15111 до парламенту 30 березня. Рада схвалила його доопрацьовану версію №15111-д у першому читанні 8 квітня, після чого кілька разів уникала розгляду законопроєкту.

Доопрацьовану версію тексту закону позбавлено низки норм про обов'язкове відкриття спецрахунків для продавців та про розкриття банківської таємниці. Замість подання декларації у випадках, якщо річний дохід перевищує 834 розміри мінімальної зарплати або якщо дохід від продажу товарів перевищує суму неоподатковуваного доходу, податкове зобов'язання визначатиметься безпосередньо органом контролю. Закон також усуває ризики визнання відносин між оператором платформи та підзвітними продавцями трудовими.

До другого читання профільний комітет вивів із-під моніторингу операції Кабміну, урядових організацій та компаній, що торгуються на організованих ринках капіталу. Крім того, змінено фактичний об'єкт контролю: з поняття "товар" вилучено цифрові речі.

Для операторів-нерезидентів передбачено подання звітності раз на рік через спеціальне портальне рішення та щомісячну сплату податків в іноземній валюті.

29 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння, завдяки яким Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу на 90 млрд євро.

Раніше "ЄвроПравда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має ухвалити важливі законопроєкти. В основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос" – один з пунктів передбачає ухвалення Антикорупційної стратегії