Рада приняла "закон об OLX", который является условием получения кредитного транша от ЕС

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №15111-д об автоматическом обмене информацией о доходах на цифровых платформах, известный также как "закон о налогообложении OLX", одобрение которого является условием предоставления Украине второго транша помощи от ЕС из пакета на 90 млрд евро.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Решение поддержали 241 нардеп, против выступили 4, воздержались – 37.

Принятие законопроекта является структурным ориентиром новой программы EFF Международного валютного фонда, которую Украина должна была выполнить до конца марта текущего года.

Кроме того, принятие этого законопроекта парламентом – условие предоставления второго транша кредита от ЕС в размере 3,7 млрд евро, подробно об этом "ЕП" рассказывала в статье Условия жесткие, но не последние. Что еще потребует ЕС от Украины за 90 млрд евро.

Правительство внесло первоначальный законопроект №15111 в парламент 30 марта. Рада одобрила его доработанную версию №15111-д в первом чтении 8 апреля, после чего несколько раз избегала рассмотрения законопроекта.

Из доработанной версии текста закона исключен ряд норм об обязательном открытии спецсчетов для продавцов и о раскрытии банковской тайны. Вместо подачи декларации в случаях, если годовой доход превышает 834 размера минимальной зарплаты или если доход от продажи товаров превышает сумму необлагаемого дохода, налоговое обязательство будет определяться непосредственно контролирующим органом. Закон также устраняет риски признания отношений между оператором платформы и подотчетными продавцами трудовыми.

Ко второму чтению профильный комитет исключил из-под мониторинга операции Кабмина, правительственных организаций и компаний, торгующихся на организованных рынках капитала. Кроме того, изменен фактический объект контроля: из понятия "товар" исключены цифровые вещи.

Для операторов-нерезидентов предусмотрено представление отчетности раз в год через специальное портальное решение и ежемесячная уплата налогов в иностранной валюте.

29 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о Кредитном соглашении и Меморандуме о взаимопонимании, благодаря которым Украина должна получить от ЕС финансовую помощь в размере 90 млрд евро.

Ранее "ЕвроПравда" узнала, что для получения части бюджетной поддержки из кредита на 90 млрд евро от ЕС Украина должна принять важные законопроекты. В основу этих требований войдут элементы плана, известного под неофициальным названием "10 пунктов Качки-Кос" – один из пунктов предусматривает принятие Антикоррупционной стратегии