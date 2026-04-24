ЄП дізналася, які реформи можуть стати умовою виплати частини коштів ЄС Україні

Для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має провести низку реформ, які стосуються верховенства права та боротьби з корупцією.

Про це йдеться в статті "Європейської правди".

Як відомо, цього року Європейський Союз виплатить Україні 16,7 млрд євро бюджетної підтримки, половина з якої надійде через інструмент макрофінансової допомоги (МФД), і ще 8,35 млрд євро – через програму Ukraine Facility, яка зосереджується на євроінтеграційних реформах (принцип "гроші в обмін на реформи").

Україна та ЄС ще мають провести переговори щодо переліку реформ, за виконання яких Київ отримуватиме транші бюджетної підтримки.

За даними джерел "ЄвроПравди", в основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос". Йдеться про реформи щодо верховенства права і протидії корупції, у втіленні яких Україна наразі не демонструє достатнього прогресу.

Графіку нових траншів за Ukraine Facility поки немає через потребу узгодити необхідні реформи, які прив’язані до кожної виплати.

Як повідомляють джерела, у травні або на початку червня Україна отримає транш у 2,7 млрд євро за цією програмою за виконання попередніх зобов’язань.

"Це буде остання виплата за старим Ukraine Facility. Далі буде новий список реформ", – пояснив співрозмовник "ЄП".

Як повідомляла "Європейська правда", ще половина бюджетної частини допомоги від ЄС цього надійде трьома траншами через інструмент макрофінансової допомоги (МФД).

За даними "ЄвроПравди", перший транш з "військової" частини кредиту ЄС на 90 млрд євро становитиме 6 млрд і надійде Україні щонайпізніше в червні.

