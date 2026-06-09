У Фінляндії підтвердили порушення свого повітряного простору військовим літаком РФ

Розслідування у Фінляндії підтвердило факт порушення фінського повітряного простору російським військовим транспортним літаком 27 травня – він пробув у повітряному просторі країни близько двох хвилин.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Берегова охорона Фінської затоки повідомила про завершення попереднього розслідування інциденту 27 травня, коли російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії.

Як підтвердили, літак Іл-18 російської армії виконував політ з основної частини РФ до Калінінградської області та при цьому залетів у повітряний простір Фінляндії над морем в районі півострова Ханко. Іл-18 перебував там близько двох хвилин.

Інформації про вантаж літака немає, коментаря від командира судна не отримали.

У момент подій над Фінською затокою був атмосферний фронт, що могло стати причиною інциденту.

Нагадаємо, на початку червня уряд Фінляндії продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску з Росією. Східний кордон Фінляндії лишається закритим з кінця 2023 року, коли Росія спробувала влаштувати там міграційну кризу.