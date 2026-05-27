Літак РФ міг залетіти в повітряний простір Фінляндії, уникаючи негоди

У середу, 27 травня, Збройні сили Фінляндії заявили, що російський військовий літак міг порушити повітряний простір країни, намагаючись уникнути грози в Фінській затоці.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Фінляндії, передає "Європейська правда".

Як заявили військові, фінські ВПС відреагували на порушення оперативним вильотом. Зазначається, що інцидент стався поблизу Порккала на південно-західному узбережжі Фінляндії.

Міністр оборони Антті Хакканен заявив, що фінська прикордонна служба розслідує інцидент.

Нагадаємо, 15 травня через повітряну тривогу в Уусімаа, столичному регіоні, призупиняли роботу аеропорту Гельсінкі, через це скасували та переспрямували низку рейсів.

Втім, Збройні сили країни тоді порушень повітряного простору не зафіксували.