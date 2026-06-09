В Финляндии подтвердили нарушение своего воздушного пространства военным самолетом РФ

Расследование в Финляндии подтвердило факт нарушения финского воздушного пространства российским военным транспортным самолетом 27 мая – он находился в воздушном пространстве страны около двух минут.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Береговая охрана Финского залива сообщила о завершении предварительного расследования инцидента 27 мая, когда российский военный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии.

Как подтвердили, самолет Ил-18 российской армии выполнял полет из основной части РФ в Калининградскую область и при этом залетел в воздушное пространство Финляндии над морем в районе полуострова Ханко. Ил-18 находился там около двух минут.

Информации о грузе самолета нет, комментария от командира судна не получили.

В момент событий над Финским заливом находился атмосферный фронт, что могло стать причиной инцидента.

Напомним, в начале июня правительство Финляндии продлило действие решения о закрытии наземных пунктов пропуска с Россией. Восточная граница Финляндии остается закрытой с конца 2023 года, когда Россия попыталась устроить там миграционный кризис.