Туск незадоволений тим, що Польщу не покликали на перемовини у Лондоні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск обурився тим, що його країну не запросили до участі в саміті лідерів Британії, Франції, Німеччини (так званий формат E3) та України в Лондоні 7 червня.

Про це, як пише "Європейська правда", Туск заявив на пресконференції, передає Onet.

Польський прем’єр заявив, що Польща не поважатиме рішень, до обговорення яких її не залучають, маючи на увазі переговори щодо війни в Україні. Про це Туск заявив канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу під час телефонної розмови у вівторок.

"Сьогодні вранці я мав довгу розмову з канцлером Мерцем, який пояснив свої мотиви та детально представив хід переговорів у Лондоні. Я сказав, що з точки зору Польщі, ми не будемо поважати жодних угод, у яких Польща не бере участі, тобто вони не будуть для нас обов'язковими, а Польща є абсолютно необхідною ланкою для серйозних дискусій щодо майбутнього України та регіону", – наголосив глава польського уряду.

Туск заявив, що в понеділок також розмовляв з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, яка "не в захваті від існування такого формату, як E3". За його словами, найближчими днями буде організовано зустріч у форматі "п'ятірки" за участю Польщі та Італії.

"Проблема в тому, що коли є "трійка", ми сердимося, і італійці також сердиті. Коли є "п’ятірка", іспанці кажуть: "Зачекайте хвилинку, ми ж також велика європейська країна". Коли ми зустрічаємося у звичайному форматі Європейського Союзу, 27 країн, очевидно, що швидкого рішення дуже важко досягти, бо потрібна одностайність", – пояснив він.

Туск також заявив, що він дуже обережно ставиться до ідей щодо якомога швидшого початку діалогу з Росією щодо України.

"Має бути чітко зрозуміло, що ніхто в Європі не гратиме роль арбітра між Росією та Україною. Ми на боці України в цій війні. Україна не може програти цю війну, Росія не може виграти цю війну", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

Посадовець додав, що Польща буде присутня там, де це "необхідно і потрібно". За словами Туска, зараз триває "заплутана гра великих держав та амбітних країн, таких як Польща, які відіграють ключову роль, але не завжди запрошуються на різні зустрічі".

Як повідомлялося, лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні 7 червня обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру.

За інформацією німецького уряду, пропозиції країн Німеччини, Франції, Великої Британії та України щодо переговорів з Росією будуть обговорені наступного тижня в рамках "Групи семи", а потім – на саміті ЄС.