Туск недоволен тем, что Польшу не пригласили на переговоры в Лондоне

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил возмущение тем, что его страну не пригласили принять участие в саммите лидеров Великобритании, Франции, Германии (так называемый формат E3) и Украины в Лондоне 7 июня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Туск заявил на пресс-конференции, передает Onet.

Польский премьер заявил, что Польша не будет уважать решения, к обсуждению которых ее не привлекают, имея в виду переговоры по войне в Украине. Об этом Туск заявил канцлеру Германии Фридриху Мерцу во время телефонного разговора во вторник.

"Сегодня утром у меня состоялся длительный разговор с канцлером Мерцем, который объяснил свои мотивы и подробно изложил ход переговоров в Лондоне. Я сказал, что с точки зрения Польши, мы не будем уважать никаких соглашений, в которых Польша не участвует, то есть они не будут для нас обязательными, а Польша является абсолютно необходимым звеном для серьезных дискуссий о будущем Украины и региона", – подчеркнул глава польского правительства.

Туск заявил, что в понедельник также разговаривал с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая "не в восторге от существования такого формата, как E3". По его словам, в ближайшие дни будет организована встреча в формате "пятерки" с участием Польши и Италии.

"Проблема в том, что когда есть "тройка", мы злимся, и итальянцы тоже злятся. Когда есть "пятерка", испанцы говорят: "Подождите минутку, мы же тоже большая европейская страна". Когда мы встречаемся в обычном формате Европейского Союза, 27 стран, очевидно, что быстрого решения очень трудно достичь, потому что требуется единство", – пояснил он.

Туск также заявил, что он очень осторожно относится к идеям о как можно более скором начале диалога с Россией по Украине.

"Должно быть четко понятно, что никто в Европе не будет играть роль арбитра между Россией и Украиной. Мы на стороне Украины в этой войне. Украина не может проиграть эту войну, Россия не может выиграть эту войну", – сказал премьер-министр Польши.

Чиновник добавил, что Польша будет присутствовать там, где это "необходимо и нужно". По словам Туска, сейчас продолжается "запутанная игра великих держав и амбициозных стран, таких как Польша, которые играют ключевую роль, но не всегда приглашаются на различные встречи".

Как сообщалось, лидеры Украины, Великобритании, Франции и Германии на встрече в Лондоне 7 июня обсудили условия, которые должны быть созданы для справедливого и прочного мира.

По информации немецкого правительства, предложения Германии, Франции, Великобритании и Украины относительно переговоров с Россией будут обсуждены на следующей неделе в рамках "Группы семи", а затем – на саммите ЕС.