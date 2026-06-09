Зеленський про листи Путіну і Трампу: я отримав результат, який був потрібен

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його листи, адресовані американському лідеру Дональду Трампу та правителю РФ Владіміру Путіну, дали конкретні результати.

Про це він сказав на пресконференції за результатами саміту лідерів країн Північної Європи та Балтії, пише "Європейська правда".

Українського президента запитали про його лист очільнику Кремля з пропозицією прямих переговорів та очікування від цієї ініціативи.

На це Зеленський відповів, що протягом одного місяця відправив декілька листів в різні інституції, зокрема в ЄС, США – до Конгресу та Трампа, і також до Путіна.

Він пояснив, що у листі до США намагався привернути увагу Вашингтона до війни в Україні та зокрема до нестачі засобів протиповітряної оборони.

"У мене були різні цілі. Наприклад, пишучи Сполученим Штатам, я дійсно хотів зробити все, щоб змістити їх трошки, хоча б трошки, із Близького Сходу до ситуації в Україні. Я не хочу, не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значної кількості антибалістичних спроможностей", – пояснив Зеленський.

"Я отримав результат, але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат", – додав він.

Він заявив, що писав листа до Путіна з окремою метою, якої в результаті теж було досягнуто.

"У мене була мета, коли я відправляв лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен", – сказав український президент.

Президент США підтримав можливість проведення двосторонньої зустрічі лідерів України та Росії.

Тим часом правитель Кремля сказав, що проглянув відкритий лист Зеленського й "не бачить сенсу у проведенні зустрічі".

А наприкінці травня президент Володимир Зеленський надіслав своєму американському візаві Дональду Трампу листа, в якому попередив про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні, зокрема засобів протидії балістичним ракетам.