Зеленский о письмах Путину и Трампу: я получил нужный результат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его письма, адресованные американскому лидеру Дональду Трампу и правителе РФ Владимиру Путину, принесли конкретные результаты.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран Северной Европы и Балтии, пишет "Европейская правда".

Украинского президента спросили о его письме главе Кремля с предложением прямых переговоров и ожиданиях от этой инициативы.

На это Зеленский ответил, что в течение одного месяца отправил несколько писем в различные институты, в частности в ЕС, США – в Конгресс и Трампу, а также Путину.

Он пояснил, что в письме в США пытался привлечь внимание Вашингтона к войне в Украине и, в частности, к нехватке средств противовоздушной обороны.

"У меня были разные цели. Например, обращаясь к Соединенным Штатам, я действительно хотел сделать все, чтобы сместить их внимание хоть немного, хотя бы чуть-чуть, с Ближнего Востока на ситуацию в Украине. Я не хочу, не могу поделиться с вами всеми деталями, но мое государство нуждается в очень значительном количестве противоракетных средств", – пояснил Зеленский.

"Я получил результат, но я не могу поделиться сейчас тем, каким был этот результат", – добавил он.

Он заявил, что писал письмо Путину с отдельной целью, которая в итоге тоже была достигнута.

"У меня была цель, когда я отправлял письмо Путину, и я думаю, что я получил нужный результат", – сказал украинский президент.

Президент США поддержал возможность проведения двусторонней встречи лидеров Украины и России.

Между тем глава Кремля заявил, что прочитал открытое письмо Зеленского и "не видит смысла в проведении встречи".

А в конце мая президент Владимир Зеленский направил своему американскому визави Дональду Трампу письмо, в котором предупредил о углублении дефицита систем противовоздушной обороны в Украине, в частности средств противодействия баллистическим ракетам.