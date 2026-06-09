У тисяч споживачів в Естонії раптово зникло світло

В естонському місті Тарту та подекуди в інших місцях на півдні країни ввечері у вівторок приблизно на пів години зникло електропостачання, що згодом пояснили збоєм під час ремонтних робіт у мережі.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Надвечір 9 червня у мешканців багатьох районів Тарту раптово зникло світло. Знеструмленими виявились також міські світлофори. Повідомлення про зникнення постачання надійшли і з деяких інших довколишніх містечок.

О 18 годині оператор Elering повідомив, що йдеться про збій під час планових робіт з обслуговування мережі.

"Збій стався на підстанції у Тарту. Внаслідок збою ця велика та дуже важлива підстанція регіону зупинила роботу. Як результат, сталося масштабне знеструмлення у Тарту й агломерації. Коротке замикання сталось о 17:07, відновлювальні роботи почались о 17:11", – зазначили у компанії.

Підстанцію запустили менш як за півгодини, о 17:27, тож світло вже мало повернутися до споживачів.

У німецькому місті Ройтлінген цього тижня десятки тисяч людей залишились без світла через пожежу на підстанції. Припускають, що це міг бути підпал, скоєний лівими екстремістами.

Нагадаємо, цієї зими у Берліні десятки тисяч споживачів залишились без світла через підпал кабелів, деяким з них відновлювали постачання майже тиждень. Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe.