Укр Рус Eng

У тисяч споживачів в Естонії раптово зникло світло

Новини — Вівторок, 9 червня 2026, 19:44 — Марія Ємець

В естонському місті Тарту та подекуди в інших місцях на півдні країни ввечері у вівторок приблизно на пів години зникло електропостачання, що згодом пояснили збоєм під час ремонтних робіт у мережі. 

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда". 

Надвечір 9 червня у мешканців багатьох районів Тарту раптово зникло світло. Знеструмленими виявились також міські світлофори. Повідомлення про зникнення постачання надійшли і з деяких інших довколишніх містечок.

О 18 годині оператор Elering повідомив, що йдеться про збій під час планових робіт з обслуговування мережі. 

"Збій стався на підстанції у Тарту. Внаслідок збою ця велика та дуже важлива підстанція регіону зупинила роботу. Як результат, сталося масштабне знеструмлення у Тарту й агломерації. Коротке замикання сталось о 17:07, відновлювальні роботи почались о 17:11", – зазначили у компанії. 

Підстанцію запустили менш як за півгодини, о 17:27, тож світло вже мало повернутися до споживачів. 

У німецькому місті Ройтлінген цього тижня десятки тисяч людей залишились без світла через пожежу на підстанції. Припускають, що це міг бути підпал, скоєний лівими екстремістами. 

Нагадаємо, цієї зими у Берліні десятки тисяч споживачів залишились без світла через підпал кабелів, деяким з них відновлювали постачання майже тиждень. Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe.   

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія інциденти Енергетика
Реклама: