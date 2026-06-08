У німецькому місті сталось масштабне знеструмлення, підозрюють лівих екстремістів

У місті Ройтлінген на заході Німеччини близько 30 тисяч людей залишились без електропостачання; неофіційно кажуть, що причиною може бути диверсія з боку ліворадикальних груп.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Вранці у понеділок кілька районів міста Ройтлінген, що під Штутгартом на заході Німеччини, залишились без електропостачання через пожежу на електропідстанції близько 1:40 ночі. Пожежу загасили до 5 ранку.

Оператор мережі Netz BW повідомив, що всього було три джерела займання, пошкоджений також паркан.

Частині споживачів постачання швидко відновили. На початок дня без світла були приблизно 7600 домогосподарств, де проживають близько 30 тисяч людей, а також місцевий завод Bosch. Деякі лікарні до 6 ранку змушені були працювати на генераторах.

У мерії повідомили, що відновлення постачання домівкам, де світла досі немає, займе тривалий час і точні прогнози неможливі. У районах, які досі знеструмлені, не працюють також світлофори та почались проблеми з мобільним зв’язком.

За словами джерел у безпекових колах, підозрюють умисний характер пожежі та припускають, що до цього причетні лівоекстремістські групи – як і в попередніх подібних інцидентах. Водночас ознак того, що це диверсія з іноземним слідом, поки не бачать.

Публічно у поліції оголосили, що розглядають версію і про технічну несправність, і про умисний підпал.

Нагадаємо, цієї зими у Берліні десятки тисяч споживачів залишились без світла через підпал кабелів, деяким з них відновлювали постачання майже тиждень. Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe.