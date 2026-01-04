У Берліні ультраліва група взяла на себе відповідальність за підпал електростанції

У неділю, 4 січня, ультраліва група Vulkangruppe опублікувала лист-зізнання, в якому заявила про свою причетність до підпалу кабелів на електростанції в Берліні.

Про це пише Tagesspiegel із посиланням на власні дані, передає "Європейська правда".

Внаслідок інциденту з суботи, 1 січня, 50 тисяч домогосподарств на південному заході столиці Німеччини залишилися без електрики та опалення.

Група описала свою акцію як "дію в інтересах суспільства", зазначивши, що підпал кабельного моста був спрямований проти "жадібності до енергії" та зростаючого впливу технологічних компаній.

Вони також заявили, що напад на газову електростанцію є "актом самооборони та міжнародної солідарності з усіма, хто захищає Землю і життя".

У листі група також поділилася деталями атаки: вони описали, як підпалили кабелі через канал Телтов і використали сталеві прути для короткого замикання.

"У заможних районах Ванзее, Целендорф і Ніколазее сталися перебої з електропостачанням. Перебої з електропостачанням не були метою акції, а скоріше галузь викопного палива. Ми просимо вибачення у менш заможних мешканців південно-західного Берліна", – йдеться у листі.

За інформацією, отриманою газетою, Державний відділ безпеки Державного кримінального поліцейського управління вважає лист справжнім і взяв на себе розслідування. Було створено спеціальну слідчу групу під назвою "Spannung" (Напруга).

Мер Берліна Кай Вегнер у своїй заяві підтвердив, що атака була здійснена лівими екстремістами і підкреслив важливість розслідування інциденту. Він зазначив, що влада інтенсивно працює над тим, щоб притягти злочинців до відповідальності.

"Все це сталося вчора вранці. У нас є лист із зізнанням. Тепер його потрібно ретельно вивчити", – зазначив він.

Своєю чергою, глава сенату з питань внутрішніх справ Іріс Шпрангер заявила, що кримінальні органи, зокрема Державне кримінальне управління та Федеральне кримінальне управління, вже знайшли важливі докази, які дозволяють просувати розслідування.

Як зазначила газета, цей напад на електростанцію є частиною серії атак, здійснених групою Vulkangruppe, яка, за інформацією влади, була заснована ще в 2011 році і регулярно вчиняла підпали в Берліні та Бранденбурзі.

Відзначається, що група раніше атакувала інфраструктуру, пов’язану з енергетичною та технологічною промисловістю, зокрема, кабельні лінії та заводи.

Нагадаємо, у місті Шорндорф, що в землі Баден-Вюртемберг на півдні Німеччини, невідомий підпалив понад половину яток на різдвяному ярмарку.

У французькому Страсбурзі 27 листопада працівники, які доглядають за зеленими насадженнями, виявили в кущах неподалік різдвяного ярмарку справний пістолет і патрони.