У тысяч потребителей в Эстонии внезапно пропал свет

В эстонском городе Тарту и нескольких других местах на юге страны вечером во вторник примерно на полчаса исчезло электроснабжение, что впоследствии объяснили сбоем во время ремонтных работ в сети.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Вечером 9 июня у жителей многих районов Тарту внезапно исчез свет. Обесточенными оказались также городские светофоры. Сообщения об исчезновении снабжения поступили и из некоторых других близлежащих городов.

В 18 часов оператор Elering сообщил, что речь идет о сбое во время плановых работ по обслуживанию сети.

"Сбой произошел на подстанции в Тарту. В результате сбоя эта большая и очень важная подстанция региона остановила работу. Как результат, произошло масштабное обесточивание в Тарту и агломерации. Короткое замыкание произошло в 17:07, восстановительные работы начались в 17:11", – отметили в компании.

Подстанцию запустили менее чем через полчаса, в 17:27, свет уже должен был вернуться ко всем потребителям.

В немецком городе Ройтлинген на этой неделе десятки тысяч людей остались без света из-за пожара на подстанции. Предполагают, что это мог быть поджог, совершенный левыми экстремистами.

Напомним, этой зимой в Берлине десятки тысяч потребителей остались без света из-за поджога кабелей, некоторым из них восстанавливали поставки почти неделю. Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная инициатива Vulkangruppe.