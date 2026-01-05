У Берліні повернули світло у третину домівок, знеструмлених з суботи через підпал кабелів

У Берліні відновили постачання приблизно третині домівок з 45 тисяч, які вранці у суботу залишились без світла через пожежу на електричних кабелях, яку вважають підпалом.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Станом на понеділок електропостачання відновили приблизно 14 тисячам з 45 тисяч споживачів, які залишились без світла вранці 3 січня через пожежу на "кабельному мосту", яку вважають підпалом. У деяких домівках це призвело також до зникнення опалення, що співпало з періодом холодної зимової погоди.

Оператор Stromnetz Berlin попередив, що остаточне відновлення постачання усім постраждалим може зайняти час до 8 січня.

У зв’язку з ситуацією частина шкіл та дитсадків району не відкрилися у перший офіційний навчальний день після різдвяних канікул. Лікарні перший час працювали на генераторах та були заживлені пріоритетно. Деякі заклади догляду у районі досі без світла.

Від відключення постраждали близько 2200 магазинів та інших бізнес-споживачів, з них постачання відновили приблизно 500.

Пожежно-рятувальна служба і волонтерські організації розгорнули у районі пункти обігріву для тих, кому потрібно допомога.

Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe. На цей час слідчі схиляються до того, що оприлюднена заява – правдива.