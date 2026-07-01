ЗМІ: у Франції визначили дати президентських виборів-2027

У Франції визначились з датами президентських виборів, які мають відбутись у 2027 році; перший тур запланований на 18 квітня, а другий тур – на 2 травня.

Про це неофіційно дізналось видання Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Офіційно дати першого та другого туру виборів президента має затвердити французький уряд на засіданні у середу.

На розгляді були два варіанти: провести вибори 11 і 25 квітня або перенести їх на тиждень пізніше. У підсумку уряд зупинився на другому варіанті.

Такий вузький простір для маневру пояснюється обмеженнями, встановленими французькою конституцією.

Основний закон 1958 року передбачає, що президентські вибори мають проводитися в період від двадцяти до тридцяти п’яти днів до закінчення терміну повноважень чинного президента. Перевищити цей термін не дозволяється: другий тур мав обов’язково відбутися до півночі 14 травня 2027 року – дати, що відповідає закінченню другого п’ятирічного терміну повноважень Емманюеля Макрона, який розпочався 14 травня 2022 року.

Сам Макрон раніше говорив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році.

Опитування наразі свідчать, що найбільші шанси стати наступним президентом Франції має лідер ультраправих Жордан Барделла.

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