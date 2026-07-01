СМИ: во Франции определили даты президентских выборов-2027

Во Франции определились с датами президентских выборов, которые должны состояться в 2027 году; первый тур запланирован на 18 апреля, а второй тур – на 2 мая.

Об этом неофициально стало известно изданию Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Официально даты первого и второго туров выборов президента должно утвердить французское правительство на заседании в среду.

На рассмотрении были два варианта: провести выборы 11 и 25 апреля или перенести их на неделю позже. В итоге правительство остановилось на втором варианте.

Такое узкое пространство для маневра объясняется ограничениями, установленными французской конституцией.

Основной закон 1958 года предусматривает, что президентские выборы должны проводиться в период от двадцати до тридцати пяти дней до "окончания срока полномочий действующего президента". Превысить этот срок невозможно: второй тур должен был обязательно состояться до полуночи 14 мая 2027 года – даты, соответствующей окончанию второго пятилетнего срока полномочий Эмманюэля Макрона, который начался пять лет назад, 14 мая 2022 года.

Сам Макрон ранее заявлял, что не будет заниматься политикой после истечения срока его полномочий в 2027 году.

Опросы показывают, что наибольшие шансы стать следующим президентом Франции имеет лидер ультраправых Жордан Барделла.

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