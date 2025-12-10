Вибори президента у Франції: Барделла планує кампанію "пліч-о-пліч" з засудженою Ле Пен

Лідер французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, що буде проводити передвиборчу президентську кампанію спільно з Марін Ле Пен, якій наразі заборонено балотуватися, але суд може це змінити.

Про це він розповів у інтерв’ю BBC, пише "Європейська правда".

Наступні президентські вибори у Франції мають відбутися у 2027 році. Нещодавнє опитування, проведене для Le Figaro, показує, що Барделла переможе з 44% голосів, випередивши Марін Ле Пен, чия кандидатура перебуває під сумнівом після того, як її визнали винною у розтраті коштів ЄС і заборонили балотуватися на виборах протягом п'яти років.

Апеляція, яку мають розглянути на початку наступного року, визначить, чи зможе Ле Пен балотуватися. В іншому випадку очікується, що Барделла замінить її.

Барделла відкинув припущення, що це викликає напругу між ними, заявивши, що їх об'єднують "довіра і дружба".

"Я буду боротися разом з нею, щоб вона виграла апеляцію. До апеляції ми будемо проводити кампанію разом, як і після неї, пліч-о-пліч", – сказав він в інтерв'ю.

Днями Ле Пен заявила, що планує балотуватися на президентських виборах 2027 року, якщо виграє апеляцію.

