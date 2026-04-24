Макрон піде з політики у 2027 році

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Макрон запевнив у четвер, що більше не займатиметься політикою, коли у 2027 році, після десяти років президентства, покине Єлисейський палац.

"Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після", – заявив він під час бесіди зі школярами у франко-кіпрській школі в Нікосії, столиці Кіпру, де він перебував з офіційним візитом у зв’язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС.

Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити "до кінця".

"Найважче після дев'яти років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі, але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно", – сказав французький лідер.

Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року.

Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчать, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції.

Читайте статтю на цю тему: Після Макрона: чи стане перемога ультраправого Жордана Барделла загрозою для ЄС