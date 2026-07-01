ЗМІ: Зеленського очікують у Дубліні

Президент Володимир Зеленський у середу прибуде з візитом до ірландської столиці Дубліна, де візьме участь в офіційній церемонії, присвяченій початку головування Ірландії в Раді ЄС.

Про це повідомляє The Irish Times, пише "Європейська правда".

У церемонії, яка відбудеться в Дублінському замку, також візьмуть участь прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін та голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Також запланована зустріч Мартіна і Зеленського, під час якої йтиметься про шляхи просування переговорів щодо вступу України до ЄС.

Крім того, український президент матиме коротку зустріч з віцепрем’єром Ірландії Саймоном Гаррісом, повідомляє RTE.

Очікується, що Гарріс повідомить йому, що мужність та стійкість українського народу та Зеленського стануть натхненням для Ірландії під час її головування.

Як відомо, з 1 липня 2026 року Ірландія розпочинає піврічне головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Кіпру.

Ірландський прем’єр Міхол Мартін запевнив, що ЄС за головування Ірландії й надалі надаватиме незмінну підтримку Україні, "народ якої проявив таку мужність і рішучість у захисті своєї країни".

Своєю чергою Зеленський висловив сподівання, що Україна у цьому півріччі "не втратить жодного місяця" у контексті вступу в ЄС.