СМИ: Зеленского ожидают в Дублине

Президент Владимир Зеленский в среду прибудет с визитом в ирландскую столицу Дублин, где примет участие в официальной церемонии, посвященной началу председательства Ирландии в Совете ЕС.

Об этом сообщает The Irish Times, пишет "Европейская правда".

В церемонии, которая состоится в Дублинском замке, также примут участие премьер-министр Ирландии Михол Мартин и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Также запланирована встреча Мартина и Зеленского, в ходе которой будут обсуждаться пути продвижения переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Кроме того, украинский президент проведет краткую встречу с вице-премьером Ирландии Саймоном Харрисом, сообщает RTE.

Ожидается, что Харрис сообщит ему, что мужество и стойкость украинского народа и Зеленского станут источником вдохновения для Ирландии в период её председательства.

Как известно, с 1 июля 2026 года Ирландия начинает полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, сменив на этом посту Кипр.

Ирландский премьер Михол Мартин заверил, что ЕС под председательством Ирландии и впредь будет оказывать неизменную поддержку Украине, "народ которой проявил такое мужество и решимость в защите своей страны".

В свою очередь Зеленский выразил надежду, что Украина в этом полугодии "не потеряет ни одного месяца" в контексте вступления в ЕС.