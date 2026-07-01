СМИ: Зеленского ожидают в Дублине
Президент Владимир Зеленский в среду прибудет с визитом в ирландскую столицу Дублин, где примет участие в официальной церемонии, посвященной началу председательства Ирландии в Совете ЕС.
Об этом сообщает The Irish Times, пишет "Европейская правда".
В церемонии, которая состоится в Дублинском замке, также примут участие премьер-министр Ирландии Михол Мартин и председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Также запланирована встреча Мартина и Зеленского, в ходе которой будут обсуждаться пути продвижения переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Кроме того, украинский президент проведет краткую встречу с вице-премьером Ирландии Саймоном Харрисом, сообщает RTE.
Ожидается, что Харрис сообщит ему, что мужество и стойкость украинского народа и Зеленского станут источником вдохновения для Ирландии в период её председательства.
Как известно, с 1 июля 2026 года Ирландия начинает полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, сменив на этом посту Кипр.
Ирландский премьер Михол Мартин заверил, что ЕС под председательством Ирландии и впредь будет оказывать неизменную поддержку Украине, "народ которой проявил такое мужество и решимость в защите своей страны".
В свою очередь Зеленский выразил надежду, что Украина в этом полугодии "не потеряет ни одного месяца" в контексте вступления в ЕС.