В Іспанії з аномальною спекою у червні пов’язують понад 1000 смертей

Понад тисяча смертей, зафіксованих в Іспанії у червні 2026 року, можуть бути пов’язані з екстремальною спекою.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

За попередніми оцінками Інституту охорони здоров’я Карлоса III, який веде моніторинг щоденної смертності, спека у червні 2026 року стала фактором передчасної смерті понад 1000 людей.

За поточними даними, йдеться про 1028 смертей за увесь червень, з яких 663 припали безпосередньо на тиждень найспекотніших температур.

До статистики ще не увійшли всі смерті за останні дні місяця.

З цим показником червень 2026 року став рекордним за кількістю пов’язаних зі спекою смертей з 2015 року за весь час спостережень. За ці 11 років середнім показником для червня було 330 смертей.

Оцінка Інституту є статистичним припущенням на підставі помітно більшої смертності у період екстремальної спеки на основі порівняння з попередніми періодами.

В Іспанії пік спеки випав на 22-24 червня. Державне метеорологічне агентство вже класифікувало минулий місяць як надзвичайно теплий. Середня добова температура на материковій частині країни становила 23,2°C, що на 2,3 градуса вище за середні показники 1991-2020 років. Цей червень став для Іспанії другим найтеплішим в історії спостережень – після 2015 року.

Приблизно таке ж зростання смертності на тлі спеки помітили у Франції.

Як відомо, від хвилі спеки спершу потерпали країни Західної Європи, після чого вона в останні дні місяця змістилась у Центрально-Східну Європу.

У Єврокомісії заявили про "драматичне попередження" через червневу спеку.