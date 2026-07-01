В Испании с аномальной жарой в июне связывают более 1000 смертей

Более тысячи смертей, зафиксированных в Испании в июне 2026 года, могут быть связаны с экстремальной жарой.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

По предварительным оценкам Института здравоохранения Карлоса III, который ведет мониторинг ежедневной смертности, жара в июне 2026 года стала фактором преждевременной смерти более 1000 человек.

По текущим данным, речь идет о 1028 случаях смерти за весь июнь, из которых 663 пришлись непосредственно на неделю самых жарких температур.

В статистику еще не вошли все случаи смерти за последние дни месяца.

По этому показателю июнь 2026 года стал рекордным по количеству смертей, связанных с жарой, с 2015 года, с момента начала ведения наблюдений. За эти 11 лет средний показатель для июня составлял 330 смертей.

Оценка Института представляет собой статистическое предположение, основанное на заметно более высокой смертности в период экстремальной жары по сравнению с предыдущими периодами.

В Испании пик жары пришелся на 22–24 июня. Государственное метеорологическое агентство уже классифицировало прошлый месяц как чрезвычайно тёплый. Средняя суточная температура на материковой части страны составила 23,2°C, что на 2,3 градуса выше средних показателей за 1991–2020 годы. Этот июнь стал для Испании вторым самым тёплым в истории наблюдений – после 2015 года.

Примерно такой же рост смертности на фоне жары зафиксировали во Франции.

Как известно, от волны жары сначала пострадали страны Западной Европы, после чего она в последние дни месяца сместилась в Центрально-Восточную Европу.

В Еврокомиссии заявили о "драматическом предупреждении" в связи с июньской жарой.