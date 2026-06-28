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У Франції зафіксували зростання смертності на 1000 випадків на тлі екстремальної спеки

Новини — Неділя, 28 червня 2026, 14:15 — Ольга Ковальчук

Французьке національне агентство громадського здоров’я повідомило в неділю, що під час рекордної спеки у країні сталося приблизно на 1000 смертей більше, ніж очікувалося.

Дані від служби наводить France24, пише "Європейська правда".

У відомстві заявили, що з 24 червня зафіксували приблизно на 1 000 смертей більше порівняно з кількістю, зареєстрованою у попередні місяці.

За даними служби охорони здоров’я, 85 відсотків зафіксованих випадків становлять люди віком 65 років і старше. Відомство наголосило, що ці дані є попередніми та, ймовірно, заниженими.

Цього тижня температура в деяких частинах Франції перевищила 40°C, що створює навантаження на лікарні та служби швидкого реагування через сплеск викликів екстрених служб.

Найбільше постраждалими районами, де оголошено рівень небезпеки через екстремальну спеку, стали Іль-де-Франс, Нова Аквітанія, Бретань, Центр – Долина Луар, Нормандія та Пеї-де-ла-Луар.

Як повідомлялося, 23-24 червня стали рекордно спекотними днями для Франції за увесь час спостережень. 

Через вплив екстремальних температур на інфраструктуру коригували також графік руху на залізниці та призупиняли роботу кількох реакторів АЕС.

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