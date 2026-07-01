Мерц: на саміті НАТО слід надати Україні нові фінансові зобов’язання

Наступного тижня на саміті НАТО Німеччина виступатиме за нові зобов'язання фінансової допомоги Україні з боку її європейських партнерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Німецький уряд пропонує, щоб ми, як європейські союзники по НАТО, взяли на себе нові фінансові зобов’язання перед Києвом", – заявив у Берліні канцлер Фрідріх Мерц.

Він сподівається, що уряд у Москві зробить з цього правильні висновки і буде готовий розпочати переговори про припинення вогню.

"Ми не відступимо від нашої підтримки України", – наголосив Мерц.

За його словами, тепер лише від правителя Росії Владіміра Путіна залежить, чи відбудуться ці переговори та чи закінчиться війна.

На саміті НАТО в Анкарі очікується, що члени Альянсу зобов’яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти планів щодо надання подальшої фінансової допомоги Україні, які зараз готуються.