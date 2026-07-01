На следующей неделе на саммите НАТО Германия будет выступать за новые обязательства по финансовой помощи Украине со стороны ее европейских партнеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Германское правительство предлагает, чтобы мы, как европейские союзники по НАТО, взяли на себя новые финансовые обязательства перед Киевом", – заявил в Берлине канцлер Фридрих Мерц.

Он надеется, что правительство в Москве сделает из этого правильные выводы и будет готово начать переговоры о прекращении огня.

"Мы не отступим от нашей поддержки Украины", – подчеркнул Мерц.

По его словам, теперь только от правителя России Владимира Путина зависит, состоятся ли эти переговоры и закончится ли война.

На саммите НАТО в Анкаре ожидается, что члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в частности для Украины.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против планов по оказанию дальнейшей финансовой помощи Украине, которые сейчас готовятся.