Фіцо проти допомоги Україні, яку хочуть оголосити на саміті НАТО

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти планів щодо надання подальшої фінансової допомоги Україні, які зараз готуються.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника уряду Словаччини наводить Aktuality.

Коментар Фіцо стосувався пропозиції про багатомільярдну допомогу Україні, щодо якої має бути ухвалено рішення на майбутньому саміті НАТО в Анкарі 7–8 липня.

Словацький прем’єр охарактеризував допомогу, що готується, як "масштабну" і заявив, що протягом наступного тижня він має намір провести зустріч з цього питання на рівні найвищих конституційних посадових осіб за участю міністра оборони Роберта Калиняка.

Він має намір вести переговори так, щоб словацька делегація вирушила на саміт без мандата "залучати Словаччину до подальших військових позик чи фінансових внесків".

Він також додав, що не може завадити іншим країнам, які "хочуть скинутися на війну".

"Знаєте, що може статися? Сюди залетить якийсь дрон, навмисно чи ненавмисно, впаде на житловий будинок, будуть загиблі чи поранені, і у нас на порядку денному може опинитися третя світова війна. Тому від імені Словаччини я заявляю: ніякої підтримки війні, Словаччина не оплачуватиме військові витрати України", – зазначив він.

На саміті НАТО в Анкарі наступного місяця очікується, що члени Альянсу зобов’яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що під час саміту в Туреччині не буде окремого засідання Ради Україна-НАТО.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить.