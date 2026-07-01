Німеччина суттєво розширила попередження щодо поїздок до РФ через атаки України

Міністерство закордонних справ Німеччини суттєво розширило попередження щодо поїздок до Росії у зв’язку з посиленням атак українських дронів.

Про це йдеться на сайті МЗС Німеччини, передає "Європейська правда".

Наразі від поїздок відраджують на всій території країни; раніше це стосувалося лише регіонів, що межують з Україною.

Цей крок обґрунтовується твердженням про існування "значного ризику", пов’язаного з дронами та уламками дронів на всій території Росії.

"Місто Москва та його околиці, регіон навколо Санкт-Петербурга, Ленінградська область та інші населені пункти Росії дедалі частіше стають об’єктами масштабних атак з використанням дронів. Це також впливає на повітряний рух, у зв’язку з чим слід очікувати збільшення кількості скасованих рейсів та затримок. У міру продовження російської агресії проти України в майбутньому слід очікувати значного ризику з боку дронів та уламків дронів на території Російської Федерації", – йдеться у попередженні МЗС Німеччини.

Громадяни Німеччини та особи з подвійним німецько-російським громадянством також наражаються на ризик довільного затримання.

Посольство Сполучених Штатів у Росії 18 червня опублікувало рекомендації для своїх громадян в РФ на тлі ударів українських безпілотників по об’єктах на території Росії.

Розвідувальна спільнота Великої Британії в своєму нещодавньому огляді проаналізувала серію українських ударів по окупованому Росією Криму.