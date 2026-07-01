Германия существенно расширила предупреждения о поездках в РФ из-за атак Украины

Министерство иностранных дел Германии значительно расширило предупреждение о поездках в Россию в связи с усилением атак украинских дронов.

Об этом говорится на сайте МИД Германии, сообщает "Европейская правда".

В настоящее время от поездок отговаривают на всей территории страны; ранее это касалось только регионов, граничащих с Украиной.

Этот шаг обосновывается утверждением о существовании "значительного риска", связанного с дронами и обломками дронов на всей территории России.

"Город Москва и его окрестности, регион вокруг Санкт-Петербурга, Ленинградская область и другие населенные пункты России все чаще становятся объектами масштабных атак с использованием дронов. Это также влияет на воздушное движение, в связи с чем следует ожидать увеличения количества отмененных рейсов и задержек. По мере продолжения российской агрессии против Украины в будущем следует ожидать значительного риска со стороны дронов и обломков дронов на территории Российской Федерации", – говорится в предупреждении МИД Германии.

Граждане Германии и лица с двойным немецко-российским гражданством также подвергаются риску произвольного задержания.

Посольство Соединенных Штатов в России 18 июня опубликовало рекомендации для своих граждан в РФ на фоне ударов украинских беспилотников по объектам на территории России.

Разведывательное сообщество Великобритании в своем недавнем обзоре проанализировало серию украинских ударов по оккупированному Россией Крыму.