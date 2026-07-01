В Ірландії виступили за перегляд права вето у ЄС під час її головування, що почалось 1 липня

У партії ірландського прем’єр-міністра Fianna Fáil заявили, що протягом наступних шести місяців, поки Ірландія головуватиме в Раді ЄС, слід розпочати роботу над скасуванням права вето під час ухвалення рішень Євросоюзу у сфері зовнішньої політики.

Про це заявив виданню Euractiv Біллі Келлехер, провідний депутат Європарламенту від партії прем’єр-міністра Ірландії, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Дубліну слід звернути увагу на інституційну реформу в ЄС, і причинами для перегляду права вето є майбутнє розширення Євросоюзу та минулий гіркий досвід з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Відмова від принципу одностайності, який застосовується до зовнішньої політики ЄС та кількох інших ключових сфер прийняття рішень, є давнім пріоритетом для фракції Renew Europe, до якої належить Келлехер.

Як повідомили виданню кілька посадовців та дипломатів, очікується, що у вересні Європейська комісія виступить із давно очікуваною пропозицією щодо управління розширеним Європейським Союзом, що на жаргоні ЄС називається "переглядом політики перед вступом" нових членів.

Наразі значна частина дискусії зосереджена на обмеженні права голосу для нових членів, але Келлехер зазначив, що країни-кандидати заслуговують на повноправне членство, якщо вони відповідають критеріям вступу.

Келлехер додав, що право вето було задумано в ті часи, коли членів ЄС було набагато менше. "Воно використовувалося вкрай рідко, і погрозами його застосування зловживали дуже обережно", – сказав він.

"У сучасному світі не може бути ситуації, коли одна країна, з будь-яких причин, може на власний розсуд застосовувати право вето та витягувати вигоду з Союзу", – зазначив політик.

Він навів приклад Віктора Орбана, який відійшов від влади внаслідок поразки на квітневих виборах в Угорщині після того, як він заблокував надання ЄС кредиту Україні на суму 90 млрд євро. Келлехер зазначив, що Орбан "іноді з підступних мотивів" шантажував ЄС.

Скасування права вето підтримує Німеччина, і про це заявляла голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Але ця ідея не подобається багатьом меншим країнам, які побоюються, що без нього їхні національні інтереси можуть бути знехтувані.

Нагадаємо, Ірландія за ротаційним принципом з 1 липня перейняла піврічне головування у Раді ЄС від Кіпру.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна у цьому півріччі "не втратить жодного місяця" у контексті вступу в ЄС.