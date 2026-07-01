В Ирландии выступили за пересмотр права вето в ЕС в период её председательства, начавшегося 1 июля

В партии ирландского премьер-министра Fianna Fáil заявили, что в течение следующих шести месяцев, пока Ирландия будет председательствовать в Совете ЕС, следует начать работу над отменой права вето при принятии решений в Евросоюзе в сфере внешней политики.

Об этом заявил изданию Euractiv Билли Келлехер, ведущий депутат Европарламента от партии премьер-министра Ирландии, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Дублину следует обратить внимание на институциональную реформу в ЕС, а причинами для пересмотра права вето являются предстоящее расширение Евросоюза и прошлый горький опыт с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Отказ от принципа единогласия, который применяется к внешней политике ЕС и нескольким другим ключевым сферам принятия решений, является давним приоритетом для фракции Renew Europe, к которой принадлежит Келлехер.

Как сообщили изданию несколько чиновников и дипломатов, ожидается, что в сентябре Европейская комиссия выступит с давно ожидаемым предложением по управлению расширенным Европейским союзом, что на жаргоне ЕС называется "пересмотром политики перед вступлением" новых членов.

В настоящее время значительная часть дискуссии сосредоточена на ограничении права голоса для новых членов, но Келлехер отметил, что страны-кандидаты заслуживают полноправного членства, если они соответствуют критериям вступления.

Келлехер добавил, что право вето было задумано в те времена, когда членов ЕС было гораздо меньше. "Оно использовалось крайне редко, и угрозами его применения злоупотребляли очень осторожно", – сказал он.

"В современном мире не может быть ситуации, когда одна страна, по каким бы то ни было причинам, может по своему усмотрению применять право вето и извлекать выгоду из Союза", – отметил политик.

Он привёл пример Виктора Орбана, который ушёл из власти в результате поражения на апрельских выборах в Венгрии после того, как он заблокировал предоставление ЕС кредита Украине на сумму 90 млрд евро. Келлехер отметил, что Орбан "иногда из коварных мотивов" шантажировал ЕС.

Отмену права вето поддерживает Германия, и об этом заявляла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Но эта идея не нравится многим меньшим странам, которые опасаются, что без него их национальные интересы могут быть пренебрежены.

Напомним, Ирландия по ротационному принципу с 1 июля переняла полугодовое председательство в Совете ЕС от Кипра.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина в этом полугодии "не потеряет ни одного месяца" в контексте вступления в ЕС.