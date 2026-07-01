Келлог: я б поставив більше грошей на українців, ніж на росіян

Колишній спецпосланник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що уперше з 2023 року українці почали здобувати перевагу над росіянами у війні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у розмові з TVP.

Вказуючи на успішні далекобійні удари Києва по російській нафтовій інфраструктурі, які призвели до дефіциту палива у різних регіонах, Келлог заявив, що Україна починає змінювати динаміку бойових дій на свою користь.

"Вперше з 2023 року ми бачимо, що українці дійсно починають здобувати перевагу над росіянами. Сьогодні я б поставив більше грошей на українців, ніж на росіян", – сказав Келлог.

На його думку, зміна динаміки на полі бою може вплинути на погляди президента Дональда Трампа на війну. "Президент Трамп любить переможців", – зазначив Келлог.

Однак він підкреслив, що погляд американського президента на війну значною мірою залежатиме від того, до думки яких радників він прислухатиметься.

Він також різко розкритикував дипломатичний досвід оточення глави Білого дому, особливо виділивши його зятя Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, спецпосланця Трампа.

"Який у них дипломатичний досвід? Чим вони займалися? Вони продавали нерухомість. Це не бізнес-угода. Це конфлікт", – сказав Келлог.

Під час перебування на посаді спеціального посланця США щодо України Келлог вважався загалом прихильним до української та європейської позицій щодо війни. Він час від часу вступав у суперечки з Віткоффом, якого широко вважали прихильником більш дружньої до Москви лінії.

Нагадаємо, наприкінці червня Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський "непогано справляється" у війні з Росією.

У Держдепі США також заявили, що Україна на цей момент має перевагу у війні.