У Держдепі США вважають, що Україна на цей момент виграє війну

У Державному департаменті США оцінюють, що Україна зараз перебуває у моменті, коли вона виграє війну.

Про це, як передає "Європейська правда", заявив Джеремі Левін, заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання на дискусії YES, яку провів у Гданську напередодні URC-2026 фонд Віктора Пінчука.

За словами заступника глави Держдепу, Україна зараз робить багато для того, щоб зафіксувати нову фазу війни та врешті-решт виграти її. За його оцінкою, вже зараз ситуацію вдалось переламати.

"Станом на зараз ми є у становищі, коли Україна виграє війну на цей момент", – сказав представник Держдепу США.

Він зазначив, що раніше українські сили на полі бою чекали зими, оскільки росіяни у цей час не наступали і брали паузу. Зараз, за його словами, відбувається протилежне: українці перебувають у наступі, а росіяни чекають зими.

Водночас, як підкреслив Левін, навіть цієї зими українцям вдалося "змінити динаміку", оскільки узимку українці атакували російську інфраструктуру на території РФ.

"Зараз дуже важливий момент. Україна може продовжувати чинити тиск на полі бою", – констатував також Левін.

Він також нагадав, що Штати розглядають можливість скасування винятку із санкцій на російську нафту та запевнив, що Вашингтон продовжить співпрацю з європейськими партнерами у питанні санкцій.

За даними FT, минулого тижня у Франції на саміті G7 президент США Дональд Трамп розповів Володимиру Зеленському, що він був вражений останніми воєнними успіхами Києва.

ЗМІ також повідомляли, що Трамп у приватній розмові порадив президенту Володимиру Зеленському діяти "сміливіше" щодо Росії.