Трамп заявив, що Зеленський "непогано справляється" у війні з РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "непогано справляється" у війні з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у відповідь на запитання ЗМІ під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте.

Трампа запитали, чи вважає він, що Зеленський "зараз перемагає".

"Як не дивитись на це, він справляється досить добре. Щонайменш, він тримається. З обох боків гине багато людей, але, думаю, він непогано справляється", – відповів він.

"Він сміливий. У нього чудова техніка, але в нього й чудові люди, у нього є бійці", – додав Трамп.

Перед цим ЗМІ неофіційно дізналися, що під час розмови на полях саміту "Групи семи" Трамп сказав Зеленському, що був вражений останніми воєнними успіхами України.

У Держдепі США також заявили, що Україна на цей момент має перевагу у війні.

Це є відчутною зміною риторики адміністрації Трампа та самого американського президента у питанні російсько-української війни.