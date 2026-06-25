Трамп заявив, що Зеленський "непогано справляється" у війні з РФ
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "непогано справляється" у війні з Росією.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у відповідь на запитання ЗМІ під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте.
Трампа запитали, чи вважає він, що Зеленський "зараз перемагає".
"Як не дивитись на це, він справляється досить добре. Щонайменш, він тримається. З обох боків гине багато людей, але, думаю, він непогано справляється", – відповів він.
"Він сміливий. У нього чудова техніка, але в нього й чудові люди, у нього є бійці", – додав Трамп.
Перед цим ЗМІ неофіційно дізналися, що під час розмови на полях саміту "Групи семи" Трамп сказав Зеленському, що був вражений останніми воєнними успіхами України.
У Держдепі США також заявили, що Україна на цей момент має перевагу у війні.
Це є відчутною зміною риторики адміністрації Трампа та самого американського президента у питанні російсько-української війни.