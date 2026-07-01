Келлог: я бы поставил больше денег на украинцев, чем на россиян

Бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что впервые с 2023 года украинцы начали одерживать верх над россиянами в войне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в беседе с TVP.

Указывая на успешные дальнобойные удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре, которые привели к дефициту топлива в различных регионах, Келлог заявил, что Украина начинает менять динамику боевых действий в свою пользу.

"Впервые с 2023 года мы видим, что украинцы действительно начинают одерживать верх над россиянами. Сегодня я бы поставил больше денег на украинцев, чем на россиян", – сказал Келлог.

По его мнению, изменение динамики на поле боя может повлиять на взгляды президента Дональда Трампа на войну. "Президент Трамп любит победителей", – отметил Келлог.

Однако он подчеркнул, что взгляд американского президента на войну в значительной степени будет зависеть от того, к мнению каких советников он будет прислушиваться.

Он также резко раскритиковал дипломатический опыт окружения главы Белого дома, особо выделив его зятя Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, спецпосланника Трампа.

"Какой у них дипломатический опыт? Чем они занимались? Они продавали недвижимость. Это не бизнес-сделка. Это конфликт", – сказал Келлог.

Во время пребывания на посту специального посланника США по Украине Келлог считался в целом сторонником украинской и европейской позиций по войне. Он время от времени вступал в споры с Уиткоффом, которого широко считали сторонником более дружественной к Москве линии.

Напомним, в конце июня Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский "неплохо справляется" в войне с Россией.

В Госдепе США также заявили, что Украина на данный момент имеет преимущество в войне.