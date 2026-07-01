Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що російська сторона неодноразово заявляла про можливість обговорення відновлення поставок енергоносіїв до Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", її цитує російське агентство "Интерфакс".

Представницю МЗС РФ попросили прокоментувати слова лідерки проросійської ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліси Вайдель про те, що Німеччині слід припинити бойкотувати російську нафту та газ.

"Російська сторона на різних рівнях, як ви знаєте, неодноразово заявляла про відсутність перешкод для обговорення з німецькою стороною можливості відновлення поставок енергоносіїв", – сказала Захарова на брифінгу в середу.

За словами речниці російського міністерства, "нехай офіційний Берлін і визначиться, чого вони там усі хочуть".

Нагадаємо, в інтерв’ю агентству Reuters Вайдель заявила, що Німеччина повинна припинити бойкот російської нафти та газу, щоб підкріпити свою економіку, яка слабшає.

Коментарі Вайдель щодо Росії пролунали після візиту на початку червня до РФ впливового депутата від "Альтернативи для Німеччини" Маркуса Фронмаєра. Він зустрівся з Алексєєм Міллером, головою російського енергетичного гіганта "Газпром", і закликав до відновлення роботи газопроводу "Північний потік".

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив про небезпеку посилення позицій ультраправої "Альтернативи для Німеччини", зокрема через її позицію щодо Росії.