Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона неоднократно заявляла о возможности обсуждения возобновления поставок энергоносителей в Германию.

Как сообщает "Европейская правда", её цитирует российское агентство "Интерфакс".

Представительницу МИД РФ попросили прокомментировать слова лидера пророссийской ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алисы Вайдель о том, что Германии следует прекратить бойкотировать российскую нефть и газ.

"Российская сторона на различных уровнях, как вы знаете, неоднократно заявляла об отсутствии препятствий для обсуждения с немецкой стороной возможности возобновления поставок энергоносителей", – сказала Захарова на брифинге в среду.

По словам пресс-секретаря российского министерства, "пусть официальный Берлин и определится, чего они там все хотят".

Напомним, в интервью агентству Reuters Вайдель заявила, что Германия должна прекратить бойкот российской нефти и газа, чтобы подкрепить свою ослабевающую экономику.

Комментарии Вайдель по поводу России прозвучали после визита в начале июня в РФ влиятельного депутата от "Альтернативы для Германии" Маркуса Фронмайера. Он встретился с Алексеем Миллером, главой российского энергетического гиганта "Газпром", и призвал к возобновлению работы газопровода "Северный поток".

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил об опасности укрепления позиций ультраправой "Альтернативы для Германии", в частности из-за её позиции в отношении России.