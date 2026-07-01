Трамп вперше здійснив подорож на подарованому Катаром літаку

Президент США Дональд Трамп 1 липня вперше скористався своїм новим президентським літаком, який отримав у подарунок від Катару.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє USA Today.

Трамп використав цей літак, щоб вшанувати одного зі своїх улюблених президентів, Теодора Рузвельта.

"Чесно кажучи, я дуже схвильований цим першим польотом. Ніхто ще ніколи не бачив нічого подібного", – сказав Трамп журналістам перед тим, як сісти на борт літака, що прямував до Північної Дакоти, де він мав оглянути нову президентську бібліотеку Теодора Рузвельта та виступити з промовою.

У першому польоті президента супроводжували його сини Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший, нова дружина Дональда Трампа-молодшого Беттіна Трамп, а також кілька посадовців Білого дому.

Передача катарського літака Сполученим Штатам стала безпрецедентним пожертвуванням від іноземної держави на суму 400 мільйонів доларів.

Водночас літак потребував значних додаткових робіт для приведення його у відповідність до стандартів безпеки та технічних вимог, щоб виконувати функції президентського борту.

Цей подарунок викликав занепокоєння з приводу етики та безпеки серед представників Республіканської та Демократичної партій. Демократи звинуватили Трампа в порушенні конституції через прийняття особистого подарунка від іноземної держави без схвалення Конгресу.

19 червня Трамп вперше публічно презентував елітний літак.

ЗМІ повідомляли, що літак для Трампа від Катару спершу обговорювали не як подарунок.