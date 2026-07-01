Трамп впервые совершил полет на самолете, подаренном Катаром

Президент США Дональд Трамп 1 июля впервые воспользовался своим новым президентским самолетом, который получил в подарок от Катара.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает USA Today.

Трамп использовал этот самолет, чтобы почтить память одного из своих любимых президентов, Теодора Рузвельта.

"Честно говоря, я очень взволнован этим первым полетом. Никто еще никогда не видел ничего подобного", – сказал Трамп журналистам перед тем, как сесть на борт самолета, направлявшегося в Северную Дакоту, где он должен был осмотреть новую президентскую библиотеку Теодора Рузвельта и выступить с речью.

В первом полете президента его сопровождали сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, новая жена Дональда Трампа-младшего Беттина Трамп, а также несколько должностных лиц Белого дома.

Передача катарского самолета Соединенным Штатам стала беспрецедентным пожертвованием от иностранного государства на сумму 400 миллионов долларов.

В то же время самолет потребовал значительных дополнительных работ для приведения его в соответствие со стандартами безопасности и техническими требованиями, чтобы выполнять функции президентского борта.

Этот подарок вызвал обеспокоенность по поводу этики и безопасности среди представителей Республиканской и Демократической партий. Демократы обвинили Трампа в нарушении конституции из-за принятия личного подарка от иностранного государства без одобрения Конгресса.

19 июня Трамп впервые публично представил элитный самолет.

СМИ сообщали, что самолет для Трампа от Катара изначально обсуждался не как подарок.