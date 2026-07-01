ЗМІ: у Німеччині висунули офіційне звинувачення українцю за підрив "Північних потоків"

Генеральний прокурор Німеччини висунув звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова у справі про підрив газопроводів "Північний потік".

Про це повідомила новинна служба телеканалу ARD Tagesschau, пише "Європейська правда".

За інформацією ARD, а також газет Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, генеральний прокурор Єнс Роммель вперше висунув звинувачення проти українця, підозрюваного у диверсії проти газопроводів "Північний потік". Найвищий представник прокуратури Німеччини звинувачує українця в атаках на цивільну енергетичну інфраструктуру, що за міжнародним кримінальним правом є воєнним злочином, у спричиненні вибуху, а також у знищенні споруд.

За даними слідчих, Сергій Кузнєцов очолював диверсійну групу. Він, як вважається, командував на борту яхти "Андромеда", з якої восени 2022 року, за даними слідства, було здійснено висадку дайверів для атаки на газопроводи. Наразі українець перебуває під вартою в Гамбурзі після того, як минулого літа його затримали під час відпустки в Італії та згодом екстрадували до Німеччини.

За інформацією ARD, SZ та Die Zeit, докази проти українця є переконливими. Згідно з даними слідства, Кузнєцов, перебуваючи в Італії в очікуванні екстрадиції, розмовляв телефоном з родичами та знайомими про атаки – і тим самим викрив себе. Також, як повідомляють джерела в колах безпеки, слідчі, судячи з усього, знайшли на його мобільному телефоні докази його причетності до вибухів трубопроводів.

Українська команда з кількох цивільних дайверів, як стверджується, майже чотири роки тому розмістила саморобні бомби на дні Балтійського моря. 26 вересня 2022 року вибухові пристрої, оснащені таймерами, детонували та знищили три з чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

У ході розслідування фахівці Федерального кримінального управління та Федеральної поліції виявили на яхті під назвою "Андромеда" сліди суміші військових вибухових речовин гексогену та октогену. Загалом було встановлено сім підозрюваних, однак один із них, солдат, як вважається, загинув у війні проти Росії.

Слідчі викрили підозрюваних, зокрема, завдяки даним перевірок польської прикордонної служби. Серед них була й інформація щодо Сергія Кузнєцова.

За даними The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що група українців діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Президент України Володимир Зеленський запевняв, що українці не причетні до вибухів на газопроводах.