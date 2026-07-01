СМИ: в Германии предъявили официальное обвинение украинцу в подрыве "Северных потоков"

Генеральный прокурор Германии предъявил обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов "Северный поток".

Об этом сообщила новостная служба телеканала ARD Tagesschau, пишет "Европейская правда".

По информации ARD, а также газет Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, генеральный прокурор Йенс Роммель впервые предъявил обвинение украинцу, подозреваемому в диверсии против газопроводов "Северный поток". Высший представитель прокуратуры Германии обвиняет украинца в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что по международному уголовному праву является военным преступлением, в организации взрыва, а также в уничтожении сооружений.

По данным следователей, Сергей Кузнецов возглавлял диверсионную группу. Он, как считается, командовал на борту яхты "Андромеда", с которой осенью 2022 года, по данным следствия, была осуществлена высадка дайверов для атаки на газопроводы. В настоящее время украинец находится под стражей в Гамбурге после того, как прошлым летом его задержали во время отпуска в Италии, а затем экстрадировали в Германию.

По информации ARD, SZ и Die Zeit, доказательства против украинца являются убедительными. Согласно данным следствия, Кузнецов, находясь в Италии в ожидании экстрадиции, разговаривал по телефону с родственниками и знакомыми об атаках – и тем самым выдал себя. Также, как сообщают источники в кругах безопасности, следователи, судя по всему, нашли на его мобильном телефоне доказательства его причастности к взрывам трубопроводов.

Украинская команда из нескольких гражданских дайверов, как утверждается, почти четыре года назад установила самодельные бомбы на дне Балтийского моря. 26 сентября 2022 года взрывные устройства, оснащенные таймерами, детонировали и уничтожили три из четырёх ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В ходе расследования специалисты Федерального уголовного управления и Федеральной полиции обнаружили на яхте под названием "Андромеда" следы смеси военных взрывчатых веществ гексогена и октогена. Всего было установлено семь подозреваемых, однако один из них, солдат, как считается, погиб в войне против России.

Следователи разоблачили подозреваемых, в частности, благодаря данным проверок польской пограничной службы. Среди них была и информация о Сергее Кузнецове.

По данным The Wall Street Journal, немецкие следователи считают, что группа украинцев действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Президент Украины Владимир Зеленский уверял, что украинцы не причастны к взрывам на газопроводах.