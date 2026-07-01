ЕС объявил о пакете мер поддержки Южного Кавказа, направленном на развитие инфраструктуры и укрепление мира

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Баку объявила о запуске новых программ ЕС по поддержке мира на Южном Кавказе, которые предусматривают финансирование в размере 220 млн евро для поддержки инфраструктуры и приграничных общин.

Об этом в Еврокомиссии сообщили во вторник, пишет "Европейская правда".

В ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в которой также приняла участие еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, стороны обсудили пути укрепления мира в регионе через развитие инфраструктуры, а также торговое и энергетическое партнерство между ЕС и Азербайджаном.

По словам фон дер Ляйен, пакет "Peace through Connectivity" предусматривает до 200 млн евро грантов на инфраструктурные проекты, которые потенциально могут привлечь до 2 млрд евро государственных и частных инвестиций. "Вместе мы можем превратить мир на бумаге в мир в реальности", – заявила она.

Отдельно ЕС выделит еще 20 млн евро на программу, направленную на поддержку местных общин в Армении и Азербайджане. Средства планируется направить на здравоохранение, разминирование, развитие навыков и поддержку малого бизнеса в приграничных районах.

В рамках новой инициативы также запускается партнерство между ЕС и Азербайджаном, которое должно стать основой для определения приоритетных инфраструктурных проектов, привлечения финансирования и координации их реализации в сферах транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры.

Среди ключевых проектов ЕС назвал развитие железнодорожного сообщения с Нахичеваном, которое должно улучшить мобильность и экономические связи как внутри Азербайджана, так и в более широком регионе. В январе 2026 года ЕС, Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития уже приступили к исследованию технической осуществимости этого проекта.

Кроме того, фон дер Ляйен и Алиев объявили о проведении до конца 2026 года в Баку министерской конференции по инвестициям в региональное сообщение. В ней примут участие представители ЕС, стран Южного Кавказа, Центральной Азии, международных финансовых институтов и частного бизнеса.

Напомним, 2 июля фон дер Ляйен посетит Армению.

Это будет второй визит фон дер Ляйен в Ереван за последние два месяца после её визита, посвящённого Европейскому политическому сообществу и первому в истории саммиту ЕС–Армения, состоявшемуся в мае.

4 июня президент объявила о пакете поддержки для Армении в знак солидарности с этой страной, ставшей жертвой торговых ограничений со стороны России.