В Єврокомісії розкрили плани візитів фон дер Ляєн у Вірменію та Азербайджан

У Єврокомісії підтвердили повідомлення преси про те, що глава ЄК Урсула фон дер Ляєн відвідає Азербайджан та Вірменію 1 і 2 липня та назвали головні цілі візитів.

Про це у комісії розповіли журналістам у понеділок, 29 червня, повідомляє "Європейська правда".

У комісії зазначили, що візити зосереджені на чотирьох пріоритетах: підтримка мирного процесу після того, як минулого року було парафовано історичну мирну угоду; покращення транспортного сполучення в регіоні, а також із Європою та Центральною Азією; поглиблення економічного партнерства ЄС з Південним Кавказом; та підтримка Вірменії в умовах економічного тиску з боку Росії.

У середу, 1 липня, фон дер Ляєн прибуде до Баку. Там вона зустрінеться з президентом Ільхамом Алієвим. Після зустрічі лідери виступлять із заявами для преси.

Наступного дня фон дер Ляєн вирушить до Єревана, де зустрінеться з прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном. Разом вони проведуть пресконференцію.

Це буде другий візит фон дер Ляєн до Єревана за останні два місяці після її візиту, присвяченого Європейській політичній спільноті та першому в історії саміту ЄС–Вірменія, що відбувся у травні.

4 червня президентка оголосила про пакет підтримки для Вірменії на знак солідарності з цією країною, яка стала жертвою торговельних обмежень з боку Росії.

Під час візиту фон дер Ляєн супроводжуватиме комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

Нагадаємо, з 30 травня Росія запровадила обмеження на імпорт низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку через її зближення з ЄС.

Більше на цю тему читайте в статті Росія втрачає Вірменію: як Кремлю не вдалося заблокувати рух Єревана на захід.