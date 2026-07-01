Зеленський розраховує, що Польща та Угорщина підтримають відкриття кластерів для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в умовах війни виконала необхідні вимоги для відкриття усіх кластерів на переговорах з ЄС, тож він сподівається, що, попри суперечки та складні відносини, Польща та Угорщина не блокуватимуть українську євроінтеграцію.

Про це, як пише "Європейська правда", президент сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії, яка 1 липня розпочала головування у Раді ЄС.

У президента попросили розповісти, як Україна буде переконувати Угорщину, чий прем’єр Петер Мадяр скептично ставиться до швидкого руху України в ЄС, та Польщу, із якою загострився конфлікт на грунті історії, підтримати відкриття решти 5 кластерів на переговорах про вступ до Євросоюзу.

Зеленський відповів, що розраховує на одностайність всіх країн у ЄС, оскільки Україна виконала все, про що її просив Брюссель.

"Не зважаючи на Орбана і на все інше ми зробили все. Я сподіваюся, що (угорський прем’єр. – Ред.) Петер Мадяр все це підтримує. Я сподіваюся так само, що польський уряд це підтримує. Я думаю, важливо визначити, що, коли ми всі маємо правила – не просто політичні емоції, а правила – ми маємо зробити те, що ми маємо зробити", – сказав Зеленський.

Він підкреслив важливість того, що Україна виконала вимоги ЄС під час війни, що було непросто. Також він наголосив, що Україна захищає не лише себе, а й інші країни Європи.

"Я думаю, важливо зрозуміти, що в інтересах всіх країн включити Україну в ЄС якомога скоріше", – сказав Зеленський.

Коментуючи конфлікт з Польщею президент зазначив, що необхідно зосередитись не на минулому, а на сьогоденні.

"Ми (з Польщею) сусіди. І у нас є певні труднощі в нашій історії. Але більшість країн в історії має труднощі в минулому. Однак, ми зараз живемо в сьогоденні, маємо агресію проти нас, і ми маємо бути одностайні зараз. Ми захищаємо ЄС, ми маємо думати про безпеку для нашого народу на майбутнє. І тому, я думаю, що на питання завжди можна знайти відповіді, якщо ми готові бути сильними сусідами, і якщо хочемо знайти ці відповіді", – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна готова бути сильним партнером і добрим другом своїм сусідам. "Я сподіваюся, що наші сусіди будуть підтримати нас", – сказав Зеленський.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина продовжує блокувати схвалення результатів скринінгу кластерів 2-6 для України та Молдови у рамках робочої групи Ради ЄС з питань розширення.

"ЄвроПравда" з посиланням на джерела повідомляла, що план України відкрити всі кластери у перемовинах про вступ до ЄС у липні 2026 року може не справдитися через брак часу на необхідні переговори та узгодження.