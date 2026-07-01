Зеленский рассчитывает, что Польша и Венгрия поддержат открытие кластеров

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в условиях войны выполнила необходимые требования для открытия всех кластеров в ходе переговоров с ЕС, поэтому он надеется, что, несмотря на споры и сложные отношения, Польша и Венгрия не будут блокировать украинскую евроинтеграцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент сказал на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии, которая 1 июля начала председательствовать в Совете ЕС.

Президента попросили рассказать, как Украина будет убеждать Венгрию, премьер-министр которой Петер Мадьяр скептически относится к быстрому вступлению Украины в ЕС, и Польшу, с которой обострился конфликт на почве истории, поддержать открытие остальных 5 кластеров на переговорах о вступлении в Евросоюз.

Зеленский ответил, что рассчитывает на единодушие всех стран ЕС, поскольку Украина выполнила все, о чём её просил Брюссель.

"Несмотря на Орбана и всё остальное, мы сделали всё. Я надеюсь, что (венгерский премьер. – Ред.) Петер Мадяр всё это поддерживает. Я также надеюсь, что польское правительство это поддерживает. Я думаю, важно определить, что, когда у нас у всех есть правила – не просто политические эмоции, а правила – мы должны сделать то, что должны сделать", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул важность того, что Украина выполнила требования ЕС во время войны, что было непросто. Также он подчеркнул, что Украина защищает не только себя, но и другие страны Европы.

"Я думаю, важно понять, что в интересах всех стран включить Украину в ЕС как можно скорее", – сказал Зеленский.

Комментируя конфликт с Польшей, президент отметил, что необходимо сосредоточиться не на прошлом, а на настоящем.

"Мы (с Польшей) – соседи. И у нас есть определенные трудности в нашей истории. Но у большинства стран в истории есть трудности в прошлом. Однако сейчас мы живем в настоящем, сталкиваемся с агрессией против нас, и мы должны быть едины сейчас. Мы защищаем ЕС, мы должны думать о безопасности нашего народа в будущем. И поэтому, я думаю, что на вопросы всегда можно найти ответы, если мы готовы быть сильными соседями и если хотим найти эти ответы", – заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина готова быть сильным партнером и хорошим другом своим соседям. "Я надеюсь, что наши соседи поддержат нас", – сказал Зеленский.

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия продолжает блокировать утверждение результатов скрининга кластеров 2–6 для Украины и Молдовы в рамках рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения.

"ЕвроПравда" со ссылкой на источники сообщала, что план Украины открыть все кластеры в переговорах о вступлении в ЕС в июле 2026 года может не осуществиться из-за нехватки времени на необходимые переговоры и согласования.